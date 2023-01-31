警方依法將吳姓密醫送辦。（警方提供）

新北市五股區36歲吳姓男子前往大陸取得某中醫大學學位，畢業返台後未通過國家高等考試獲取合法醫師資格，即無照執業看診，2021年遭新北市衛生局及警方查獲，並於2022年9月30日被新北地方法院依醫師法判決有罪，目前全案上訴中。但吳男遭查獲後，又於2022年1月起又重起爐灶，本月6日再次被新北警查獲，依法移送新北地檢偵辦。

大陸習醫返國無照執業 違反醫師法送辦

新北地檢日前接獲線報，指吳姓密醫無視被查獲無照行醫，從去年1月持續在住所替人看診，並開立成份不明中藥粉供看診者服用，每次收取看診收費300至1000元不等，即使已被踢爆並沒有醫師資格，求診民眾仍是絡繹不絕。

檢方指揮新北市刑警大隊偵辦，警方蒐證後，本月6日到吳姓密醫住所搜索，查扣大量中藥粉及醫療用品。偵訊後，全案以違反醫師法送辦。

據了解，2021年1月間吳姓密醫以女患者的心臟有問題，對女患者襲胸得逞，後遭女患者丈夫提告性騷擾，並踢爆密醫行為。