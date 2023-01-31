雲林縣唯一經營國道客運的日統客運今（31日）12點20分，斗六站發出前往台北的7000線最末一班車，日統在高速公路奔馳的畫面走入歷史，創辦人林義風率公司同事向旅客感謝道別。（周麗蘭攝）

在斗六站搭日統末班車北上的年輕人，另一人是他的朋友，其餘30張票在西螺站售出。（周麗蘭攝）

日統斗六站的告示。（周麗蘭攝）

資歷約10幾年的售票小姐們個個哭紅了眼，婉拒受訪。（周麗蘭攝）

雲林縣唯一經營國道客運的日統客運今（31日）12點20分，斗六站發出前往台北的7000線最末一班車，日統在高速公路奔馳的畫面走入歷史，創辦人林義風率公司同事向旅客感謝道別，林義風強忍淚水說「我是男孩子，不能流眼淚」。

日統客運4條國道路線，受2015年底高鐵雲林站通車衝擊，青壯年客層大幅流失，只剩只占乘客量3成5的老人乘客，2018年求售斗六站的客運大樓。

日統客運本月宣布，自2023年1月16日停止「7005民雄-台北」以及2月1日起停止「7000斗六-台北」、「7001北港-台北」、「7002四湖-台北」等4條國道客運路線營運。

今天（1月31日）7000線末班車發出，林義風率公司同事在斗六站前向旅客感謝道別。末班車32席滿座，從斗六站上車只有2人，一名是特地從台北搭車南下，搭日統末班車北上的年輕人，另一人是他的朋友，其餘30張票在西螺站售出。

董事長林義風與3名售票小姐站在末班車門口目送，林義風面帶微笑但強忍眼淚，他表示做這個決定很痛苦，很不得已，「我是男孩子，不能流眼淚」。資歷約10幾年的售票小姐們個個哭紅了眼，婉拒受訪。

林義風說，雲林鄉親長期支持、鞭策、愛護栽培日統客運，他要向鄉親乘客說謝謝，珍重再見很難過、也很不捨，很珍惜26年的緣分，縣境內的7011、7012二條路線仍會運行。

7011線是斗六往六輕，旅程 1小時40分；7012線是西螺往返麥寮，旅程50分鐘。