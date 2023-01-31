亞系外資表示，根據矽力*-KY去年11月、12月的營收再次證實了對終端需求的擔憂，這也符合先前對電源管理IC(PMIC)的預期，有鑑於目前對PMIC的需求未改善，故持續到第一季。將矽力*-KY目標價由350元降到305元、評等維持減碼。並預計矽力*-KY去年第四季毛利率落在48.9%，略低於市場普遍預期的50.2%，預估在需求疲軟和定價壓力持續下，第一季毛利率恐將持續下修。

亞系外資指出，儘管來自智慧手機、PC和電視的PMIC需求疲軟尚未結束，但需求疲軟已經延伸到非消費類應用，這可能會導致矽力*-KY去年第四季毛利率落在48.9%，略低於市場普遍預期的50.2%，預估在需求疲2023年營收、利潤率出現下修，目前預計汽車應用的PMIC不會出現定價壓力，但不排除未來會發生需求減弱或競爭加劇的狀況，預計PMIC的ASP、毛利率將持續逢壓。

亞系外資也提到，由於消費應用需求依然疲軟，預計矽力*-KY用於消費類的PMIC在第一季將繼續面臨定價壓力。此外，有鑑於工業用PMIC產品增長放緩，預計第一季細分市場也將出現5~10%的潛在定價下降。儘管矽力*-KY管理階層並不擔心來自IDM廠的競爭，但仍估計IDM廠的額外代工產能最終仍會導致矽力*-KY為獲得更多市佔率而需面臨的定價壓力。預測矽力*-KY在2023年毛利率落在48.5%，低於市場普遍預期的50%，並下調2022年、2023年EPS 2%、13%、分別為16.29元、12.12元，以反映去年第四季度較低的銷售額以及後續來自消費市場的定價壓力。