行政院長陳建仁今就任，國民黨上午舉辦記者會，批評陳內閣是舊瓶裝舊酒的「過渡內閣」、換湯不換藥的「過氣內閣」、民眾不期不待的「過客內閣」等「三過」內閣，揶揄民進黨內人才稀缺、派系鬥爭、無心問政，才讓敗選內閣苟延殘喘。

國民黨發言人林家興表示，陳建仁閣員名單超過七成留任，真正新人只有5位，內閣改組幅度僅約4分之1，純新人更僅8分之1，民進黨政府問題如此之多，改組幅度竟如此之小，還讓「敗選者聯盟」上位任要職，這是哪門子內閣改組？

林家興也批評，蔡政府稱陳建仁內閣溫暖堅韌，難道是護高端弊案、欺騙天主溫暖？質疑2018年823水災南台淹大水，陳竟全家去金門渡假，漠視災民，冷血行徑何來溫暖？陳投稿國際知名期刊論文涉及抄襲爭議，是否還有學術未爆彈？

另一發言人李明璇指出，民進黨九合一大選敗選，陳建仁過往用其流行病學專家身分配合民進黨護航高端，就是戰犯；陳承諾要強化政府韌性，但台灣卻停電頻傳，電網韌性在哪？人民給民進黨66天時間檢討，民進黨卻毫無檢討反省能力。

至於副閣揆鄭文燦，林家興說，鄭在桃園大撒幣留下平鎮停車場、楊梅區公所、八德羽球館等諸多粗糙公共建設，如今前進中央恐是「文燦主政，脆弱保證」？何況鄭台大碩士因論文抄襲而遭撤銷，跟教育部長開院會時不尷尬？

林家興表示，當前勞動基金虧損超過5000億，中油、台電虧損超過4500億，在國家需量入為出、開源節流時，卻由「散財童子」任副閣揆，如何保障台灣未來的經濟民生福祉？鄭文燦是適任人選？還是派系分贓結果？

呂謦煒則點名，新任文化部長史哲2015年任高雄市文化局長時也有抄襲爭議，當時高雄駁二藝術特區公共藝術「泳池天台」遭爆抄襲，史哲原辯稱是「異曲同工」的藝術作品、「公共設施」沒抄襲問題，最後在輿論壓力下才道歉。

呂謦煒說，陳建仁投稿國際期刊的學術論文涉及抄襲後擔任閣揆，鄭文燦碩士論文被台大認證抄襲後升任副院長，現在史哲也是，民進黨難道是抄襲黨？越抄襲權力越大？

副發言人呂謦煒還提到，海洋事務委員會新任主委管碧玲過往曾說「沒得過登革熱，血裡面高雄的血統不純」；國民黨前高雄市長韓國瑜當時勝選後，管竟稱「高雄人對不起台灣是普遍的心情」，不尊重高雄人、不尊重民主政治。

呂謦煒也質疑，過去管碧玲被看重的是教育專業，如今卻就任海委會主委，難道民進黨還在思考自身的派系利益，而不是真正運用專業？

李明璇表示，綠營執政時期女性閣員比例均比國民黨執政時期低，婦女新知基金會也稱陳建仁內閣距離真正的平權內閣「還有一段仍難以抹滅的差距」，違反《行政院性別平等政策綱領》中自訂內閣任一性別比例不低於3分之1標準。