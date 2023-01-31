電影版《灌籃高手》超夯，上映不久即穩坐春節票房冠軍，臉書粉專「台北票房觀測站」整理出台灣影史上日本電影票房前10名，最近話題度超高的《灌籃高手》只排第二名，第一名是《鬼滅之刃：無限列車篇》，票房高達6億3493萬元，比第二名多出1倍，引起網友討論。

臉書粉專「台北票房觀測站」昨發文分享台灣影史上「日本電影票房Top10」，過年期間稱霸全台票房冠軍的《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK 》竟然只排第二名，目前票房3億1151萬元，由於觀眾反饋良好，估計有望衝到4億。

值得關注的是，目前穩坐第一名寶座的是《鬼滅之刃：無限列車篇 》，這部片在2020年推出即封神，票房累計高達6億3493萬，比第二名的票房足足多了1倍。

而第三名到第十名則依序是，《你的名字》、《咒術迴戰0》、《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《天氣之子》、《名偵探柯南：萬聖節的新娘》、《名偵探柯南：紺青之拳》、《七夜怪談》以及《霍爾的移動城堡》。

貼文引起網友討論，「柯南表示：票房比不上人家，那我以數量取勝」、「最強的是1999年的七夜怪談」、「七夜怪談太強了吧」、「台灣影史10大排名內唯一真人（鬼）電影：七夜怪談」、「灌籃高手很厲害，但要破鬼滅的記錄，難度蠻高的」、「破鬼滅有點難，我想若能破5億已經很驚人」、「湘北加油全國制霸」、「除了七夜怪談全是動畫，誰是強者一目了然」。