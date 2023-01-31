前副總統陳建仁出任新閣揆，其帶領的新內閣今（31）日正式上任。對此，資深媒體人黃揚明認為，陳內閣特色包括三多二少，並直言新閣上任是一個沒有蜜月期的行政團隊，短期內沒拿出成績，執政黨壓力就會山大。

陳建仁今表示，作為人民公僕的真正權力就是服務，權力越大責任越大，加入行政團隊，服務人民就是共同信仰。陳建仁強調，這將是他人生最後一個政務人員公職，沒有得過且過的本錢，會在最後475天全力以赴。

黃揚明則在臉書指出，陳內閣特色有三多二少，三多為「留任多」：首長留任比例近8成；「副手多」：首長曾擔任副手比例高；「女性變多」：女性首長由3位增加至7位。

至於二少則為「亮點少」以及「新意少」，黃揚明直言，新閣上任，聽其言、觀其行，這是一個沒有蜜月期的行政團隊，短期內沒拿出成績，執政黨壓力就會山大。

針對該篇文章，許多網友回應表示「剛過完年，除了發放6000元之外，應該沒什麼大事好讓民眾檢視吧？」「臭酸的廚餘再怎麼熱炒，也不會變美味大餐。」「最大政績應該是發了6000。」「換湯無粒，一樣爛。」