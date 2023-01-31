薔薔（左）分享遇到逼婚話題要怎麼解脫，右為王宜安。（中天提供）

薔薔30日受邀上中天《健康我＋1》YT頻道節目《健康點點名》，與主持人王宜安分享過往遇到恐怖情人的經歷，薔薔透露20歲時的男友不僅對她電線勒脖、呼巴掌等，甚至還以死相逼，雖然2人後來順利分手，但也在她心中留下不可抹滅的陰影，「如果一段關係都是單方面付出，也就失衡了，一旦失衡，就會轉變成不正常的關係，不論是交友或是交往，這些都該注意」。

王宜安年輕時也曾遇過男友用跳橋來威脅不要分手，還會捶牆壁威嚇她，讓她毅然決然結束這段不健康的關係，多年後對方得知她要結婚，竟千方百計找到她，還在她面前下跪爆哭，薔薔聽了激動大喊：「男人哭什麼哭啊！在我面前有好幾個男人都哭過，我都叫他們給我吞回去。」

過年期間，薔薔不免被親友逼問何時結婚，她透露早已練就「裝鏘」及「鬼上身」來應對，她也現場示範整個人癱在沙發上，浮誇地流露眼神放空的狀態；她表示家中最關心她婚事的就是爸爸，每次只要提到這話題，她便嗆辣反問，「結婚然後找個男人來謀害你財產嗎？就算簽了婚前協議書，因為是枕邊人，他還是有辦法偷偷過戶」，而薔薔的媽媽總會出面緩頰，建議她去國外找個男人借精生子，不用有爸爸，就可以有小孩，也不需要有老公。

薔薔表示，其實爸媽也都知道，現在社會不像以前，一個人喜歡你，有可能是喜歡你的財產，如果跟錯對象結婚，那事情就沒這麼簡單，「人心在變，也有可能對方用小孩脅持我一輩子，或是要求錢財等問題。」

薔薔在新的一年許下願望，因為自己的公司剛成立，所以要背負帶領員工向上成長的使命，「我也在學習當中，都還在摸索，不可能一下子就魯莽行事，這樣的話很容易就倒閉，所以一切都要小心，才能駛得萬年船！」更多精彩內容都在定中天《健康我＋1》YT頻道：https://reurl.cc/10dWlW