曾振炎競選南投縣第20屆縣議員期間透過樁腳買票遭羈押並以25萬元交保，他當選南投縣議員遭檢方提當選無效之訴後請辭，南投地方法院審理後，認為曾振炎以行賄方式圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平，依違反《公職人員選舉罷免法》判處有期徒刑2年6月、褫奪公權5年，就本案賄款宣告沒收。

曾振炎以無黨籍登記參選南投縣第一選區（南投市、名間鄉）議員爭取連任，去年10月競選期間，他交付許姓樁腳5萬元，要求許為他買票，許再透過2名支持者以每票500元之對價為曾振炎買票；另曾振炎也自行以每票500元，要求選民及其同住家人投票給他。

南投地方法院審理後指出，曾振炎坦承所有的犯行，依曾振炎的自白、許姓樁腳等人證述、扣案賄款等卷證資料，認定曾振炎交付賄賂犯行明確，考量曾振炎偵查中坦承賄選，符合《選罷法》減輕其刑之規定，依法對曾振炎減輕其刑。

法院審酌曾振炎以行賄圖謀勝選，嚴重妨害選舉投票之公正、公平與純潔，並危害國家發展及民主政治之健全。其犯後雖坦承犯行，然而曾振炎主導本案，所為賄選層級已達縣議員層級，影響層面較廣，並審酌其素行，判處有期徒刑2年6月、褫奪公權5年，並就本案賄款宣告沒收。仍得上訴台灣高等法院台中分院，尚未確定。

曾振炎未到法院聆宣判，從媒體記者口中得知自己因賄選案一審遭判決2年6月、褫奪公權5年，不斷反覆追問：「有緩刑嗎？」得知沒有緩刑，十分落寞，旋即掛斷電話，不再接聽電話，事後透過友人表示，與律師研議後將上訴。

根據《地方制度法》，曾振炎涉嫌賄選仍成功連任，1月19日卻辭掉南投縣議員職務，該缺額將待法院判決確定後，再由「該選區票數最高的落選人」（落選頭）遞補議員職務。