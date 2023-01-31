俄羅斯限制對西方的燃料出口；但在2022年，從批發市場干預和政府干預帶來較長的傳導時間效果，緩解了油價飆升帶來的直接衝擊，較高的來自公用事業的能源帳單也得到了遏制。

安聯貿易估計，能源價格上漲將衝擊整個歐洲的企業獲利1%至1.5%，並導致較低的投資，以德國為例將減少250億歐元。

德國企業的財務較堅強，而政府實施的能源價格上限也帶來幫助。

該研究指出，人們對於危機將導致去工業化和競爭力的喪失，有些擔心過頭了，因為勞動力成本和匯率變化的因素，對於製造業的影響是大過能源價格。

此外在農業食品、機械、電子設備、金屬和運輸等領域，歐洲出口商正在失去市占率，相對的受惠者主要為亞洲、中東、非洲國家，而不是美國。

德國經濟部曾在上周六指出，德國政府一次性的對私人家庭和中小企業的天然氣帳單補助，至今已經花費了43億歐元。

儘管德國政府已經為此總共提撥了120億歐元，然而經濟部表示，43億歐元不是最終的成本，因為許多符合資格的企業至今尚未提出申請。

信用保險商裕利安宜(Euler Hermes)去年更名為安聯貿易(Allianz Trade)。