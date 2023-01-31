總統府提供

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賴清德副總統今天主持總統府祕書長交接儀式，肯定李大維傑出表現及辛勞貢獻，並期許將接任祕書長的林佳龍，能成為地方與總統府間最重要的溝通橋梁，幫蔡英文總統分憂解勞，讓總統未來在外交、國防、兩岸事務上能有更好的空間。他也祝福李大維接任海基會董事長後，能夠在兩岸關係上有所增進。

賴清德今天奉總統之命擔任總統府祕書長交接的監交人，他首先代表總統再次感謝李大維，自2020年8月接任總統府祕書長後的卓越表現，以及對總統府的辛勞貢獻。

他說，李大維是中華民國的外交尖兵，數十年來征戰世界各地，爭取國家的光榮，讓世界看見臺灣，也讓臺灣走進世界，成效斐然。李自2016年總統接任總統職位後，竭盡全力協助總統，不管是國安、外交、兩岸工作，及總統府事務，每一項工作都表現非常傑出。

賴清德笑稱，今天的交接，並不代表李大維就要退休享清福，因為總統又指示他另外一個戰場，接任海基會董事長，借重他的外交歷練，及嫻熟國安、兩岸事務，再度為國家發揮最大的功能。他要祝福李大維接任海基會董事長之後，一切工作能夠圓滿、順利，促進臺灣人民福祉，也能夠在兩岸關係上有所增進。

他說，大家都對林佳龍非常熟悉，林過去是學運領袖，自美國耶魯大學取得政治學博士後，回國擔任國安會諮詢委員，也擔任過總統府副祕書長、新聞局長、立法委員、臺中市長及交通部長。具有中央的歷練，對中央運作非常清楚，也嫻熟地方事務，更具有為民喉舌的精神。

賴清德指出，此次蔡英文總統特別借重林佳龍在諸多方面的經驗，並在李大維建立的基礎上，在最關鍵的未來發揮所長，讓林能夠成為地方跟總統府間最重要的橋梁，也可以幫總統分憂解勞，解決地方的事情，讓總統在未來國家的領導上，不管是外交、國防、兩岸，都能有更好的空間，為國家爭取更多利益。

李大維致詞時表示，他40多年前進入政府工作，從最基層開始，認真、盡最大努力將當前工作做好，是他個人一貫的想法。他認為，總統府同仁是他43年公職生涯中素質最高的團隊，相信將來在林佳龍領導下，也一定能夠達成總統所交付的任務。

林佳龍說，這是他第3次進入總統府辦公，隨著臺灣民主的進步，能參與許多民主轉型時期的重大事務，是他畢生的榮幸。尤其現在是臺灣非常關鍵的時刻，面臨國際政經情勢的考驗，有挑戰也有機會，他會珍惜這個為國家、人民服務的機會，做好總統府秘書長的工作，也希望能輔佐總統及副總統，創造更團結的臺灣，成為讓人民信賴的政府。

除了府內的工作外，林佳龍透露，總統也交付他與行政院、朝野及地方基層的溝通協調工作，他會努力學習，在李大維已經打下的最好基礎上，追求卓越。今天他接下祕書長的工作，這是一個責任的開始，他會全力以赴，與總統府同仁們一起做好每一天為人民服務的工作。