Congrats to @russwest44 of the @Lakers for moving to 10th all-time in career assists! pic.twitter.com/ZOKEe8QJ6k — NBA (@NBA) January 31, 2023

湖人31日做客籃網主場，主將詹姆斯（LeBron James）腳踝痠痛缺陣，「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）輪休，籃網在主將厄文（Kyrie Irving）26分7籃板6助攻領軍之下，終場121比104戰勝湖人。

厄文中斷了連續6場30分的個人生涯最佳紀錄，此戰他手感頗佳，不過兩位板凳球員米爾斯（Patty Mills）、湯瑪斯（Cam Thomas）各砍21分，分攤不少球隊進攻端的負擔。厄文說：「看到他們辛勤耕耘獲得的成果，沒有比這更開心的事了，這讓我的工作輕鬆許多。」

詹姆斯雖然距離史上第一得分紀錄只差116分，但是最近數次遭逢誤判，前役更因此錯失壓哨罰球的機會，外界認為詹姆斯和戴維斯皆是和聯盟賭氣才退出籃網之戰。加上籃網杜蘭特（Kevin Durant）還在養傷，眾星雲集的兩隊只剩厄文獨撐收視率。戴維斯穿便服休兵本是稀鬆平常，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）解釋詹姆斯是因為「左腳非常痠痛」不得已才缺陣。

湖人後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）是全隊最早到場練球的人，賽前還跟厄文互誇了幾句，氣氛融洽。韋斯布魯克17分8籃板10助攻，生涯總助攻8967次超越名人堂球星「手套」裴頓（Gary Payton），堂堂成為史上第10名。

韋少說：「我進NBA以來不曾想過可以達到這個位置，包括比肩那些偉大的球員，我對於自己能夠繼續在最高等級競爭而充滿感激，我不會把這一切視為理所當然。」湖人以湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）18分最高，八村壘先發攻下16分。