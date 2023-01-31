除了基富通定期定額受益人超過11萬人外，據集保基金資訊觀測站資料，目前國內投信公司每月定期定額扣款人數超過50萬人（已含基富通扣款人數），平均每人申購約1.4筆基金。

為鼓勵更多國人做好人生財務規劃，許多基金銷售機構都推出新年度的定期定額優惠。以基富通為例，擴大全平台股票型基金定期定額終身0手續費，並贈送新開戶、老客戶12張定期定額終身0手續費酷碰，每張酷碰最多可申購10檔基金，而且平台不收信託管理費、贖回手續費，完全公開透明。

基富通表示，該基金平台定期定額投資人，超過5成申購1~5筆基金、近2成的人申購6~10筆，另有15％的人申購超過16筆。代表定期定額不僅適合小資族或上班族作為理財的起手式，有大筆資金想理財的人，同樣可運用定期定額，避免一次進場在相對高點。

基富通總經理王浩宇強調，全球股市熊短牛長，不過，景氣三年一個小循環、十年一個大循環，造成市場波動起伏不定，採取定期定額且長期紀律投資的方式，可望發揮分散風險的作用，並享有時間複利帶來的加乘效果。