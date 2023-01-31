Wedbush Securities分析師Dan Ives在推特發文表示，「福特剛剛下調Mustang電動車價格，因應特斯拉的降價舉動。隨著特斯拉率先降價示警，美國電動車價格戰即將開打。」

福特多款Mach-E電動車降價幅度不等，降幅最高8％，最低價車款調降約600到900美元。

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