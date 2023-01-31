新竹市長期存在交通壅塞問題，迫切需要改善，新竹市長高虹安宣布，3月1日起市府實施彈性上下班時間調整為1小時、周五及補班日彈性上班時間擴大為1.5小時，適度分流上下班車潮，以舒緩大新竹塞車問題，並向企業推廣，盼公私共同合作，打造友善交通環境。

有「護國神山」之稱的台積電預計有部分廠區、組織，最快將於2月起，試辦彈性分流上下班制，上班分為7點半、8點半、9點半3個時段，工作滿8小時，最快下午4點半即可下班，若成效佳最快半年後全面實施，屆時工時將更有彈性，也能達到分流上下班效果。

為解決竹科上下班時間車潮擁塞問題，新竹市政府繼先前與竹縣成立縣市整合溝通平台後，今宣布，3月1日起試行彈性上下班。

市府人事處表示，市府將調整彈性上下班時間，並檢討修正「新竹市政府實施感應卡差勤系統出勤管理要點」，府本部員工彈性上班時間由現行半小時調整為1小時，彈性時間與鄰近新竹縣政府齊平。

另，市府也特別將周五及補班日的周六彈性上班擴大為1.5小時，等於周五及補班日最快4點半即可下班，至於為民服務單位、府外機關學校，在維持服務及教學品質前提下，由各該機關學校首長調整。

市府說明，過去上班時間較僵化，父母為接送小孩常提早到公司，卻還是待到規定時間下班，實施彈性上下班制度後，勞工權益更受保障，也能適度分流上下班車流，從「時間分流」的概念出發，舒緩大新竹塞車問題。

過去提到解決交通問題，普遍會想到新闢道路，但市府指出，新闢道路曠日費時，對於已經嚴重雍塞的新竹交通而言緩不濟急，由於塞車時段多集中在上下班尖峰，預估分期將有助舒緩塞車。

市府強調，​未來市府將極力向企業推廣彈性上下班的制度，公私協力打造友善的勞動及交通環境，盼與企業攜手解決新竹交通問題，提高市民生活品質。

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