屏東潮州汙水處理廠首期工程6.3億於日前以6.3億餘決標，待竣工後平均每日可處理4200噸汙水。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

因建設缺乏，屏東縣潮州鎮的家庭用水都排到東港溪流域汙染河川水質，為此，屏縣府斥資29.08億餘進行「潮州鎮汙水下水道系統計畫」，將打造水資源回收中心也就是汙水處理廠，改善水汙染問題，而汙水處理廠首期工程6.3億於日前以6.3億餘決標，待竣工後平均每日可處理4200噸汙水。

屏縣府指出，為改善潮州地區住家環境衛生，提升生活環境品質，進一步恢復東港溪流域河川水質，向中央爭取並獲補助水資源回收中心第1期經費，以收納匯集各用戶產生的生活汙、雜排水進行處理放流，而建設經費約6.3億餘元，已於22日決標，目前訂約中。

縣府水利處指出，待第1期新建統包工程竣工後，平均每日可處理4200噸汙水，而第2期會再擴建日汙水處理量4200噸，全期採8400噸。

水利處表示，現階段潮州鎮汙水下水道系統幹管第1標即將完工，第1期用戶接管設計中，待水資源回收中心建設完成後，即可將家中浴廁、廚房、洗滌等生活汙、雜排水，接入公共汙水下水道系統中、並引流至水資源回收中心進行處理，水質符合放流水標準後放流，可有效改善潮州地區住、商家環境衛生，提升生活環境品質，增強屏東縣競爭力。