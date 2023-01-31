疫情後再次回到春節檔期舉辦的台北國際書展，今年聚集了來自世界32國的200多位作家，470家出版社參展，書展基金會董事長吳韻儀在31日開幕時指出：「這是各出版社卯足全球展現能量並進行交流的盛會。」總統蔡英文致詞時也分享自己的心情表示：「很羨慕今天能來逛書展的人，如果我有機會的話非常希望給我一個不被人注意的時間，自由自在地逛書展」

疫後首度出席書展開幕式，總統蔡英文表示今年主題「閱讀的多重宇宙」很符合閱讀帶朲的體驗，讓人們可以努力探索不同領域的知識，像是太空人探索宇宙獲得許多新發現；今年的主題國波蘭，也與台灣共享民主自由的價值，近年來也持續深化交流，書展可更深入認識彼此的歷史，讓雙方友好關係緊密。她也分享自己在總統任內書架上的書比任何一段時間都多，卻遺憾很難有時間好好讀完一本書，希望大家把握閱讀的幸福。

甫接任文化部長的史哲，打趣自己是在書展開幕前1小時才完成交接，「像是剛出印刷廠還是熱騰騰的那一本書，剛到通路上。今天是第一次在通路上跟大家見面。希望大家秉持閱讀的精神，不要只看到封面就決定好壞。」他也表示，自己前一晚緊張焦慮，是靠著閱讀靜心。書展因疫情停辦2年，去年6月的書展則是有40％的出版社沒辦法參展，今年更讓人意識到文字閱讀和手機滑過去的圖案是不同的，能沉殿下來進而思辨思考真正需要的事情。

史哲表示文字的力量強大，也是自己所期待的要透過壯大台灣的內容，進而建立文化自信的基石。因而文化部在過去7年來都以3.7億元的預算支持出版策略，包括示範公共借閱權，未來也希望整合所有教育部體系的圖書館，並調整國際輸出策略等，「接下最後一棒，我希望能夠強力支持原創內容端最根本的力量，讓文字的力量真正能夠變成社會沉殿，增進我們人類思考，客觀中立思辨能力的基石」。

書展基金會董事長吳韻儀為本屆書展提供了3個關鍵詞：穿越，由主題國波蘭帶來百年歷史的珍本古籍與當代當紅作品《獵魔士》；探索，希望大家走到「海泱泱」主題的童書館，認識應該很熟悉的海洋；淨零，今年多個展區都以「淨零碳排」為目標打造，展現邁向環境永續的方向。