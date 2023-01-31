隨著歐盟將在2023年10月試行課徵碳邊境調整機制(CBAM)，台灣也三讀通過《氣候變遷因應法》，將跟進在2024年開徵碳費，美國等其他國家也陸續準備或考慮收取碳稅及建立碳排放交易制度，淨零碳排已是迫在眼前，各行業加快腳步強化企業碳治理、約束供應鏈夥伴減碳，對於跟製造業環環相扣的工具機產業來說，2023無疑是淨零碳排關鍵年。

在淨零碳排浪潮下，工具機業者及供應鏈強化碳韌性刻不容緩，此次TIMTOS特別祭出「ESG action!永續系列」活動，包括在世貿一館推出「企業碳健檢Dr. Net Zero」諮詢服務，匯集工業技術研究院、台灣產業服務基金會、台灣綠電應用學會等聯合提供與會業者一對一專業碳諮詢。

「ESG in TIMTOS」以製造洞見未來系列，則將ESG延伸至技術領域，著重設備轉型朝更高效(Effcient)、更智慧(Smart)及更永續(Green)的趨勢貫穿此系列，內容包括將於世貿一館洞見舞台舉行的「未來製造趨勢論壇」、「智造工作坊-金屬加工智造之鑰」、「工業清洗及表面處理研討會」、「離岸風電海洋機械研討會」、「製造癮Podcast Live」及橫跨三館的「金屬加工生態系主題導覽」；加上於世貿一館辦理的刀具獵人集章抽獎活動及新增的三大主題展區-「尖端技術加工區」、「積層製造主題區」、「未來製造體驗區」，結合專業技術與輕鬆互動，共同探索工具機產業的轉型進行式。