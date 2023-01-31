一名女子在老公入獄後才發現被戴綠帽，且因為老公入獄後經濟頓失依靠，讓她不得不靠下海出賣肉體以扶養女兒，她向法院訴請離婚，法官勘驗各項事證判准離婚。

阿倫（化名）和婷婷（化名）兩人在2016年交往，阿倫在熱戀期時向婷婷坦承自己剛獲假釋，還剩3年3個月的殘刑待執行，後來兩人生下一女並在2017年登記結婚，而阿倫則在隔年入監執行殘刑。阿倫入獄後，婷婷意外發現阿倫外遇已久，讓她心碎狀告法院訴請離婚。

阿倫辯駁自己和女友人認識已久，對話間有言語曖昧，不代表有不正當男女關係，他還表示自己在服刑期間收到獄友來信，獄友告訴阿倫，婷婷愛上自己，還強調「我沒有做出對不起你的事」。

法官勘驗阿倫和獄友的往來書信，獄友表示「那天，她跟我告白了，說她喜歡上我，當下我腦袋一片空白，就那次我被她抱了一下，她說她已經想了幾天了，她怕跟我說這件事，她自己也控制不了自己，我說妳還有婚姻，她就說她跟你早回不去了，要離婚也不是第一次說了」，此外信中還寫「還是要告訴你，我沒有做出對不起你的事，我猜想是，一部分她要離婚是因為她做這種工作，如果你回來了，你確定你能接受她嗎？重點一，你的背叛。重點二，我猜想是她做這種工作，你們一定會吵架，且她認為你也接受不了。重點三，女人變心了。」

此外阿倫和婷婷的書信中，婷婷寫下「我永遠永遠都不會原諒你背叛我欺瞞我長達半年之久的事實」、「在外面有別的女人，既然膽大妄為的想要腳踏兩條船」、「我再不想辦法，我跟女兒真的要吃大便了」，且在信中婷婷也吐露「我本來就是自尊心很強的人，但為了女兒與生活，我內心掙扎了三個月，迫於無奈無路可走，只好忍受屈辱，抛下自尊，下海賣身，每天痛苦的忍受我作嘔的客人，任由客人每天不同各式各樣的，擺弄玩樂我身體的男人，在我身心靈上肆意百般的玩弄，你根本無法想像我所遭受的折磨苦難，忍受多少痛苦委曲，才得以養育我的寶貝女兒，給她安穩又無缺的生活。我已經無法再愛你了，也無法再信任你」。

法官認為從兩封書信可知阿倫入監後，婷婷經濟生活窘困、無法維持自己及幼女生活、且不獲夫家公婆及小叔的援助，不得不從事出賣靈魂肉體的工作，而阿倫獄友因同情婷婷給予安慰，才令婷婷一時投射感情依賴而表達愛慕，因此認定婷婷精神痛苦的一時愛慕並不構成背叛婚姻，反而是阿倫未同理婷婷的艱難處境，更不願反省道歉曾欺瞞背叛婷婷的事實。法官判准離婚，阿倫再上訴被駁回，全案可上訴。