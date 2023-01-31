阿聯酋航空推出第2波限時優惠，即日起至2023年2月13日，凡透過阿聯酋航空官網或旅行社購買杜拜來回機票，或於杜拜轉機停留的頭等艙與商務艙旅客，僅需於抵達前72小時完成預定，即可免費入住棕櫚島費爾蒙特飯店1晚，盡情享受杜拜的冬季暖陽。

阿聯酋航空陸續恢復營運至6大洲、130多座城市，每日提供1班台北－杜拜直飛航班。阿聯酋航空表示，棕櫚島費爾蒙特飯店距離杜拜國際機場僅25分鐘車程，旅客亦能把握機會，探索迷人的杜拜碼頭及其他知名景點。

棕櫚島費爾蒙特飯店以杜拜著名的朱美拉棕櫚島命名，設有381間豪華客房及套房，旅客可俯瞰令人屏息的阿拉伯灣、欣賞杜拜天際線，還可在10家餐廳及酒吧品嚐世界級美饌，是情侶及家庭出遊的度假首選。3至15歲的孩童旅客可至Fairmont Falcons Kids’ Club，在舒適的空間參與多樣活動；想放鬆休息的旅客則可在豪華的Willow Stream水療中心享受各式療程。此外，飯店亦設有4個戶外溫水游泳池、私人沙灘與健身房供旅客使用。