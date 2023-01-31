搶攻西洋情人節商機，礁溪寒沐酒店甜蜜推出情人節甜點調酒組與住房活動。伴手禮店「沐選」2月1日至2月28日限定販售「濃情美莓」三吋草莓鮮奶油蛋糕，搭配WAT調酒四款選二，每組650元+10％。飯店2月1日至2月14日也推出情人節住房專案，雙人入住乘風居每房每晚9,999元+15.5％起，贈三吋限定蛋糕及WAT調酒兩瓶，限量加碼送英國精品香氛蠟燭，再享豐盛早餐。

此外，寒舍生活App2月1日至3月14日則推出會員專屬活動，憑好康券至MU BAR消費滿額贈紅酒或白酒乙杯，亦可以200點兌換蛋糕電子券乙張，為真摯的愛情獻上美好祝福。

礁溪寒沐酒店位於一樓的「沐選」伴手禮店，將於2月1日起正式營運，營業時間為每日上午11時至晚上6時，提供豐富精美的伴手禮及外帶美食餐點，包含烘焙糕點、冷凍商品、酒類飲品、冷凍食品與零食雜貨等超過百項商品，價格最低30元起。大面落地窗伴隨日光灑落，光影舞動營造悠閒的氛圍，讓貴賓輕鬆購物，將旅行的美味帶回家。

「沐選」於情人佳節也特別推出「濃情美莓」草莓鮮奶油蛋糕搭配兩款WAT調酒限定組合，每組650元+10％。草莓蛋糕由香草戚風蛋糕與新鮮大湖草莓堆疊，表面抹上特製手工鮮奶油再點綴藍莓裝飾，入口莓果香氣與香濃鮮奶油瀰漫唇齒。精選四款WAT調酒，包含荔枝果肉混合鐵觀音特有煙燻木質香氣的「貴妃鐵觀音雞尾酒」，鹹甜又帶有辛辣感且口味獨特的「辣芒果雞尾酒」，以台灣高山東方美人茶與清爽蘋果交織出迷人滋味的「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」，以及茶香與檸檬酸甜完美調配且帶有綿密氣泡的「凍檸茶氣泡雞尾酒」，四款可任選二款品味，微醺享受幸福氛圍。

礁溪寒沐酒店於2月1日至2月14日推出情人節住房專案，每房每晚9,999元+15.5％起，入住舒適寬敞的乘風居，在房間內即可享受無色無味的美人湯與舒眠好夢的頂級睡床，專案贈三吋精美的「濃情美莓」草莓鮮奶油蛋糕，及兩瓶WAT調酒「美人蜜蘋果氣泡雞尾酒」及「凍檸茶氣泡雞尾酒」，翌日再享MU TABLE自助式早餐兩客，限量加碼贈送客房浪漫佈置及英國質感品牌Urban Apothecary的香氛蠟燭，數量有限，贈完為止，請於三天前預訂。甜蜜美味搭配獨特香氣，刻劃幸福難忘的美好回憶。

情人節專寵App會員！2月1日至3月14日期間於寒舍生活App平台「優惠好康」專區領取電子票券，憑券至MU BAR內用消費滿1,500元，立即贈送紅酒或白酒乙杯。此外，亦可以200點App點數兌換「沐選蛋糕電子券」乙張，憑券至伴手禮店「沐選」換取任一款香甜可口的三吋蛋糕，共享甜蜜兩人時光。

【禁止酒駕。未滿十八歲者禁止飲酒。】