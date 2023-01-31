武陵農場正值賞梅、櫻之際，梅花現在為盛開期，櫻花初綻，而2023武陵農場櫻花季將在2/7起跑，活動為期22天至2/28止！在櫻花季展開前夕，沒想到梨山竟傳出出現了難得一見的白色獼猴！參山國家風景區管理處收到居住在梨山的陳姓民眾通報，在初八(1月29日)梨山巧遇充滿靈氣又萌萌噠的白猴，可以說相當難得，讓民眾驚呼連連，在新年開工日之際，難得遇見白猴頗有好彩頭之兆！參山處表示，在梨山武陵農場常會看見獼猴出現在山林間，但白猴發生率約10萬分之1至20萬分之1，能夠巧遇白猴，其實跟中樂透一樣機會難得。

武陵農場櫻花季為2.7至2.28(圖：武陵農場提供)

武陵農場已有櫻花綻美了

武陵農場梅花正盛開(圖：武陵農場提供)

武陵農場梅花正盛開(圖：武陵農場提供)

至於大家關心的花況，根據氣溫的變化，以及植物的生長，預判武陵農場主要櫻花品種「昭和櫻」及「紅粉佳人」，會在2月初就開始綻放，最佳賞花期落在「櫻花季」期間。為此，因應武陵農場櫻花季，搜羅了十大賞櫻區，由北至南依序為櫻桃楓林區、桃園櫻花台、霧社櫻花群、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐茶園區、茶莊櫻花道、妙高櫻花台、富野櫻花區、南谷櫻花台等，其實民眾只要沿著武陵路沿側，十大賞櫻區都在沿途路上了，只有富野櫻花區跟兆豐茶園區得另外繞行，提供給遊客參考！

武陵農場的山櫻花也開得俏皮可愛(圖：武陵農場提供)

台灣獼猴為台灣特有種，是雜食類靈長目獼猴科，毛被在夏季之際呈橄欖綠，冬季為暗石板色，腹部為灰白色。許多民眾見到彌猴已覺得新奇，沒想到梨山陳姓居民放完年假準備開工上班，在下山的路上竟驚見機率相當低的白色獼猴，而且因為是白猴，也馬上拿起手機拍下白猴的身影，陳姓民眾分享照片給友人欣賞，大家都鼓勵他趕快去買彩券，因為看到白猴的機率跟中樂透一樣機會難得，大家都為他感到幸運！

梨山道出白猴(圖：參山處提供)

但提醒獼猴雖然可愛，呼籲民眾請大家謹守「不餵食、不接觸、不干擾」3不原則，讓獼猴回歸大自然。人類應有保育觀念，若遇見獼猴靠近不要餵食，因為會影響獼猴覓食習性，不再懼怕人類，造成猴群與人群活動區域拉近，進而引發人猴衝突，徒增因擾與影響生態！