內政部長林右昌今（31）日在臉書發表了敗選檢討，認為疫情讓許多中小企業主損失慘重、貧富差距與社會相對剝奪感變大，是民進黨敗選的重要因素。對此，民進黨前立委謝欣霓贊同林右昌的說法，因「唯有接地氣與人民憂患與共，才能明白人民的辛苦在哪」，她更爆料，自己近期因為言論問題，引發高層人士的不滿，直呼「難怪民進黨輸得那麼慘」。

謝欣霓今在臉書發文提到，她曾建議一位部長，應當協助在疫情期間受創的旅遊業人員，也表示，在公司去年的一次飯局中，看到許多資深導遊跑完送餐服務後，才來參加聚會，讓她感到相當難過，因為若政府可以更深入民意，同時不亂用資源，大家一定可以共渡難關，並開創新局，「只可惜，說真話的人時常會被打為不合群的刁民」。

謝欣霓接著說，她前陣子跟一位過去是自己部下的高層人士吃飯，聽聞該高層告訴上司，指她的言論很讓人不喜歡，謝直言，若「真性情」的自己所說的話，都讓政府聽起來覺得刺耳，「難怪人民會不爽，也難怪輸得那麼慘」。

謝欣霓坦言，在這次內閣改組中，每個人心中都有該換掉的部長人選，而她心目中的那個人並沒有被換掉。謝欣霓也希望，藉由幾位接地氣的部長入閣，可以帶動行政團隊正視人民的聲音，而不是只有台積電的聲音，「不是說台積電不重要，而是台積電以外的人民更重要」。