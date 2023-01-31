搶攻情人節商機，寒舍艾麗酒店浪漫打造「艾戀心心」西洋情人節餐飲活動。La Farfalla義式餐廳於2月14日晚餐推出半自助式饗宴每位2,800元+10％，且可以優惠價600元+10％加點情人節特調兩杯。單筆消費滿6,000元（含）以上，贈送知名品牌SABON香氛保養禮「香芒奇異果身體乳液200毫升」乙份，價值1,280元。The Terrace大廳酒吧於2月1日至3月31日期間推出情人節調酒2小時無限暢飲活動，雙人打卡價1,599元+10％。身份證號碼同時擁有2、1、4三個號碼之賓客，2月份至餐廳不限金額消費，即贈啤酒兩杯，價值500元+10％。

La Farfalla義式餐廳精心設計情人節半自助式義國大餐，賓客任選一款主菜，搭配海鮮濃湯以及無限享用的開胃菜、沙拉、火腿起司與甜點等。主菜包含「精選美國菲力牛排5盎司」感受極致軟嫩的絕佳口感，以及肉質細緻滑嫩的「香煎黑長鯧魚柳」，皆佐搭肥腴海大蝦、Q彈鮑魚、鮮蔬及馬鈴薯泥。澎派豐盛的沙拉吧特別推薦淋上清爽檸檬油醋醬汁的「炙煎生嫩紅鮪魚」、集結白蝦、淡菜、透抽等豐盈海味的「海鮮沙拉」以及「煙燻鴨胸．藜麥．柑橘」酸甜的柑橘醬汁更襯鴨肉鹹香氣韻。甜點餐檯則獻上愛心造型的「水果慕斯」、粉嫩「覆盆子蛋糕」及「櫻花奶酪」等甜點。

寒舍艾麗The Terrace大廳酒吧優雅呈獻四款情人節特製調酒，閃耀艷紅光采的「甜心桑格利亞」，以紅酒與蘭姆酒為基底，舌尖輕透出柳橙、蔓越莓與蘋果等淡雅果香。杯口輕抹上巧克力醬的「濃情巧克力」，啜飲一口，濃郁的焦糖巧克力牛奶香氣綻放齒間，猶如情人間的絮語般甜口。漂浮著美麗啤酒泡泡的「熱帶情人夢」，啤酒麥香、薰衣草香及莓果香氣交織出精彩風味。滋滋氣泡往上流竄的「花漾少女」，檸檬酸韻中感受接骨木花香的獨特氣息。點選暢飲酒單，加碼享受「佐酒小食買一送一」獨家優惠。在迷人的101城市夜景中共度微醺情人夜。

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