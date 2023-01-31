農曆年後迎來轉職潮，勞動部雲嘉南分署2月將辦理34場實體及線上徵才活動，邀集智慧機械產業、批發零售業、有機農業、生物科技及傳統製造業等，釋出近3300個職缺，其中不乏機械工程師、環安專員等工作機會，還有台南食品業者祭出月薪最高6萬元徵求銷售代表，鼓勵旅漂外縣市子弟返鄉就業。

因應農曆年節後民眾轉職需求大，雲嘉南分署2月將連辦34場徵才活動，邀集開發官田鋼鐵、三商家購、碁富食品、大瓏企業、玖益生物科技、宇榮高爾夫等多家企業，提供3261個工作機會；其中直得科技開出薪資4萬元起，要找軟體控制開發、PLC電控、機器人軟體等多個工程師職務，怡州實業也祭出月薪最高6萬元徵銷售代表。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，若待業民眾對於工作未有具體目標，也可先來分署辦的職訓課程，學習一技之長，今年度第二期自辦職前訓練將於2月6日起受理報名，不僅學費全免、課程也豐富多元，包含農特產品網路行銷設計、數位圖文傳播科技、營建工程實務、混凝土技術實務班等，共14個職類、預計招生284個名額。

雲嘉南分署表示，為防範新冠肺炎疫情持續升溫，年後各場徵才將依循中央各項防疫政策，參加徵才活動的民眾請主動積極配合各項防疫措施，也歡迎有尋職需求的民眾好好把握機會，爭取與廠商直接面對面，加速成功錄取的機會。