地球暖化腳步恐怕比你我想像來得更快。美國一份研究預測，未來10年內，全球氣溫將超過工業革命前1.5度，到了本世紀中，甚至可能突破2度的門檻。

這項研究刊登在《美國科學院院報》（PNAS）最新一期期刊（1/30）。研究人員運用人工神經網路，讓AI學習歷史氣候數據，進而預測未來氣候趨勢，得到2033到2035年間，全球暖化攝氏1.5度的結果。這個數字也和過去許多研究吻合。

不過，令人驚訝的是，根據AI預測，假使全球碳排放量居高不下，在本世紀中以前，平均溫度上升攝氏2度的可能性，高達50%。這比科學家過去預測，要到世紀末才會升溫攝氏2度的目標，還要快上許多。

研究人員之一的史丹佛大學教授諾亞·迪芬鮑（Noah Diffenbaugh）表示，AI預測的優勢，在於「機器能從許多有時彼此矛盾的氣候模型中，學習最可靠的指標。」

根據氣候專家預測，全球升溫攝氏1.5度，將引發嚴重洪水、乾旱、野火和糧食短缺問題。倘若升溫攝氏2度，恐怕會帶來不可逆的影響，包括將有30億人口面臨長期缺水危機，後果不堪設想。