仁德區成功里牛稠子車站公園至許願台一路懸掛500個燈籠，妝點元宵節氣息。(鄭晴而提供／曹婷婷台南傳真)

仁德區成功里高掛500個燈籠妝點元宵節氣息。(鄭晴而提供／曹婷婷台南傳真)

仁德區成功里志工們今天忙著掛起500個燈籠。(鄭晴而提供／曹婷婷台南傳真)

早年元宵常見小朋友提燈籠踩街畫面，如今這項傳統民俗已相當少見，台南市仁德區成功里今年首辦「提燈籠祈成功」踩街遊行活動，號召當地居民一起提燈籠步行，再一起吃湯圓、摸彩同樂，讓老少重溫、體驗傳統的元宵樂趣。

為了迎接即將到來的元宵節，仁德區成功里多位志工今天也一路從牛稠子車站公園開始高掛燈籠到全福許願台，沿線高掛500個燈籠，營造濃濃元宵氣氛。成功里長鄭晴而說，以往元宵節，家家戶戶小孩提燈籠上街就很有元宵節的味道，但現在擔心馬路上車來車往，家長多不敢讓孩子提燈籠上街走動。

為重現這項傳統習俗，成功里元宵當天將安排志工管制交通，讓大人小孩都能安心提燈籠上街，里辦公室也提供500個燈籠，號召老少里民同樂，預計當天將步行900公尺，在許願台祈福結束，領取武德宮發財金後，轉往牛稠子車站公園吃湯圓、摸彩、欣賞音樂會，摸彩獎金最高為頭獎1名1萬元、2名6000元及3名2000元，希望讓大家度過特別的元宵節，試辦成果如果反應熱烈，未來也希望能擴大到仁德區舉辦。