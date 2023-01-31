農曆春節過後，全民拼經濟！台中市大雅學府商圈2月5日於大雅公園舉辦2023大雅學府商圈慶元宵觀光行銷GO活動。管理委員會主任委員李玲珍說，刺激消費同時活絡商圈購物氛圍，觀光旅遊局長陳美秀及大雅區長李修齊，將蒞臨共襄盛舉，與民眾一起推動觀光促進地方產業發展。

李玲珍指出，大雅區學府商圈為潭雅神唯一商圈，於2020年成立，截至今年已有36家商家加入，共同為商圈發展努力。商圈成立後隨即遇上新冠疫情，管委會更努力透過舉辦各式慶典活動，促進商圈繁榮發展。

今年第1場行銷活動，特別邀請銀河谷音樂團演出小和尚歷險記，吸引大朋友小朋友欣賞生動有趣的優質兒童劇，同時也讓更多人看見商圈的優質產品。李玲珍表示，感謝市府幫忙，讓商圈在疫情影響下得以順利舉辦各項活動，推動地方觀光產業發展。

李玲珍強調，今年元宵節活動除劇團表演外，還有小朋友創意燈籠走秀、猜燈謎、各項才藝表演及摸彩活動。至2月5日止，到大雅學府商圈指定商店購買商品滿100元以上，即可獲得摸彩券1張及參加猜燈謎活動。歡迎大家一起來學府商圈走春，吃美食、猜燈謎、抽大獎。