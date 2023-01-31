新內閣31日就任，基隆前市長林右昌接任內政部長，基隆市長謝國樑31日表示，他提供一份針對基隆市民對於升格直轄市議題的民調，民調中顯示，有54.9％的基隆市民，支持基隆市升格。並希望與台北市或雙北共同合併。謝國樑表示，正值前市長林右昌接掌內政部，也提供給他做為民意的參考。

謝國樑說，這份民調顯示，過半市民支持基隆市升格為直轄市，54.9％支持基隆市升格為直轄市，另外，支持基隆市併入台北市或雙北市升格的民眾也占多數，其中，26.5％認為應該「北北基合併為新的直轄市」，其次是「基隆加汐止併入台北市」也有25.7％，13.2％民眾則是支持「基隆市和鄰近新北七區合併升格」，另外也有12.1％支持基隆市併入新北市。

另外，民調中也顯示，基隆市民希望新市府優先處理改善的項目，有54.5％的民眾認為應著重「交通及道路面向的改善」，其次包括了「經濟與就業」31.7％、「長照」13.9％、「社會福利」13.1％。

謝國樑恭賀前市長林右昌擔任內政部長，表示這份民調反映基隆市民盼升格為直轄市的民意，除做為日後拜訪林部長的參考，同時也把議長童子瑋提出論述也納入民調選項中。

謝國樑強調，北北基桃將近千萬人口，僅基隆市未享有直轄市的待遇，他請幕僚作業預計三月拜會林部長，請教國土規劃及基隆升格直轄市議題。他相信林部長過去八年對基隆的關心與感情，定會在未來對基隆的未來有幫助。