藝人小蠻（王承嫣）與邵翔交往8年後步入婚姻，2021年誕下寶貝兒子「至尊寶」，時不時與粉絲分享育兒生活。超寵兒子的她在社群平台坦言，因為抱寶寶手指關節已經麻1年半了，甚至有時候拉鍊或奶瓶蓋子都打不開，但是隨著小孩一天天長大，她一定會非常想念這段時光。

小蠻透露每次抱著兒子的時候，朋友都會唸：「妳這樣抱手會落下病根。」其實她的手指關節早就麻了1年半，甚至嚴重的時候拉鍊或奶瓶蓋子都打不開，而老公邵翔的手也有相同症狀，她坦言：「每天晚上夫妻倆輪流，電療、筋膜放鬆、按摩～。」

儘管如此，夫妻倆依然很珍惜可以抱孩子的時光，不禁感嘆：「好啦，但抱也沒多久了，就讓我繼續抱」，畢竟隨著小孩一天天長大，對於父母親而言，每天都得學著放手，「我以後真的會好想念。這篇我邊打字邊在那邊眼眶泛淚這樣。」

小蠻這番言論，引起身為人父人母的粉絲共鳴，「以前也治療好長一段時間，發現熱蠟最舒服也最舒緩，其他電療按摩都沒用，提供給妳參考。醫生建議就是不要再操勞，但怎麼可能不抱小孩呢」、「醫生的建議，等長大後不抱就好了，現在先抱好抱滿」、「能抱的日子真的不長…很快就會不讓你抱著睡了」、「我也都抱好抱滿，小孩真的能感受到」