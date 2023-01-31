年後本土疫情連續2天翻倍成長！中央流行疫情指揮中心公布國內本土新冠疫情今天新增3萬2023例，與上周同期翻倍成長，增幅達到118.2%，死亡新增32例，境外新增264例。

中央流行疫情指揮中心今天公布本土疫情新增3萬2023例，今日病例數較上周二多1萬7350例，增幅超過118.2%。

指揮中心統計，截至目前國內累計948萬9,185例本土病例。2020年起累計1萬6287例本土死亡案例。

指揮中心表示，今日新增之3萬2023例本土病例，為1萬4536例男性、1萬7472例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5815例)，高雄市(3946例)，台中市(3936例)，桃園市(3427例)，台南市(2935例)，台北市(2790例)，彰化縣(1586例)，新竹縣(952例)，苗栗縣(900例)，屏東縣(895例)，雲林縣(854例)，新竹市(667例)，宜蘭縣(616例)，嘉義縣(514例)，南投縣(494例)，基隆市(481例)，花蓮縣(458例)，嘉義市(270例)，台東縣(220例)，金門縣(134例)，澎湖縣(123例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增32例本土病例死亡個案，為17例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、30例具慢性病史、20例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月16日至今(2023)年1月27日，死亡日期介於今年1月18日至1月28日。

指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為119例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月14日至今年1月30日。