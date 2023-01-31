前副總統陳建仁今就任行政院長，國民黨立院黨團今開記者會列出陳內閣立即要面對的四大問題，包括嚴重低薪、勞保破產、能源失衡和經濟嚴峻，國民黨團總召曾銘宗呼籲陳建仁院長必須拿出具體措施，並提出因應辦法，否則溫暖堅韌將淪為口號。

國民黨團書記長李德維表示，對於能源失衡，陳建仁是堅持反核人士，那麼核二廠2號機將在今年3月份除役，核三廠1號機在明年、2號在後年也將除役，未來台灣供電量該如何規劃？怎麼規劃才不缺電？台電虧損怎麼補？會不會漲電價？國人都在等著看陳建仁提出新的能源政策。

低薪問題方面，首席副書記長謝衣鳯表示，主計總處統計顯示，2022年914.6名受雇者中，有59％月薪不到4萬元，其中，未滿3萬元有23％，3萬元至4萬元有36％。此外，在受雇人員報酬佔GDP的比率，1992年高達51.5％，2021年卻縮減為43.03％，當時的經濟成長率達6％，受雇人員報酬卻是歷史新低。

國民黨立委費鴻泰表示，約有555萬名受雇勞工，年收入未達平均總薪資，總薪資最高的10％與最低的10％，差距高達4.09倍，貧富懸殊正快速在擴大，請問陳建仁，勞工的怒吼你聽見了嗎？

費鴻泰說，經濟趨緩，勞工實質薪資也呈現負成長，陳建仁未來卸任院長後，每月仍可坐領49萬元高薪的特聘研究員職位，而勞工中位數月薪4萬多元，兩者相差10倍，勞工實質經常性薪資在111年呈現負成長；陳建仁的月薪是中位數勞工的年薪，費鴻泰質問陳建仁，你好意思領嗎？

費鴻泰也指出，根據中華經濟研究院預測，今年台灣經濟成長率預測值為2.72％，事實上在去年9月(Q4)出口就呈現明顯衰退，GDP成長僅1.44％。預估今年Q1為1.58％，Q2為2.59％，但其中有太多不可測的變動，例如中美貿易戰、俄烏戰爭，以及美國通膨、美國聯準會是否會繼續升息等等。

此外，勞保費率調整是否要啟動了呢？費鴻泰指出，2017年陳建仁擔任年改召集人時曾說，「勞保費率上限調整，建議方案自民國107年起，每年調升0.5％，112年合併檢討勞保及勞退，屆時如果沒有找到更佳方案，則以每年1％調升至上限18％(117年）」。6年前所說的話，未來至少有1年半的任期，必須告訴國人該如何履行承諾？又該如何進行改革？

費鴻泰分析，勞保基金現金流量在2022年的期末餘額，還有7473.60億元，但到了2028年將呈現負1264.44億元。還有5年的時間，陳建仁必須跟時間賽跑。