F級網紅黃琳因姣好外貌及不科學的火辣身材，獲得95.7萬粉絲追蹤，更被封為「世新女神」，向來敢穿敢露的她，日前曬出身穿深V連身洋裝的辣照，只見一對傲人車頭燈竟然比臉還要大，讓網友看得血脈賁張。

黃琳昨(30日)在instagram曬出在雪梨旅行的照片，只見她留著一頭烏黑亮麗的長髮，身穿白色條紋連身裙，吹彈可破的雪白肌膚一覽無遺，視線往下一移，只見深V剪裁的設計讓渾圓北半球完全藏不住，對比之下比她的臉還要大上數倍，此外，雙峰擠出一條海溝等級的深邃事業線，讓所有人看傻了眼，不過這般超兇的魔鬼身材，無疑是流量密碼的保證，不到半天就吸引超過2萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「百看不厭的妳」、「女神美到犯規」、「人比花嬌，美乳」、「求跟女神在雪梨偶遇的機會」、「集美麗，性感，可愛於一身的女子」、「見到琳就有好心情」、「好美好漂亮」、「身材棒人又美」、「這種魔鬼身材只能給一百分了」。

黃琳日前上傳戴著兔耳朵頭套與愛犬合照的照片，只見她對著鏡頭露出招牌甜美笑容，由上而下的俯拍視角，讓渾圓傲人雪乳一覽無遺，呈現出來的W型邪惡曲線，格外引人遐想，連玖壹壹團員春風都難抵魅力按讚朝聖，而她近來推出三首單曲，除了展現甜美嗓音之外，還親製黑膠唱片當作抽獎禮物，可以說是相當寵粉。