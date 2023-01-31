法新社報導，當地時間1月31日，巴基斯坦西北部城市白夏瓦市（Peshawar）清真寺爆炸事件已造成83人死亡。

多家巴基斯坦媒體報導稱，巴基斯坦塔利班分支機構成員稱對這起爆炸事件負責。但巴基斯坦塔利班發言人1月31日發布聲明表示，他們和清真寺爆炸「沒有關係」。

事發時清真寺內有三、四百人，襲擊者進入清真寺後在一層引爆炸彈，清真寺第二層被完全炸毀坍塌，導致一層大量人員被埋，地下一層部分人員被埋或被困。

目前，巴國救援人員仍在積極營救，並調動大型設備清理廢墟。據當地警方估計，目前仍有數十人被埋在廢墟下。由於這座清真寺位於警察局院內，因此死傷者大多數是去做禮拜的警察，警方目前正在就襲擊者如何穿過層層嚴密安檢進入清真寺內作案進行調查。

爆炸發生後，巴基斯坦全國各地都處於高度戒備狀態，檢查站安保加強，部署了額外的安全部隊。這是白夏瓦不到一年時間發生的第二起嚴重爆炸襲擊。2022年3月，當地一座清真寺發生自殺式爆炸襲擊，造成至少60人死亡，近200人受傷。