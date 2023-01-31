台中市南屯區一家日式燒肉店因燒烤油煙異味，導致一個月曾被陳情高達18次，引發民怨。台中市政府環保局依照「台中市餐飲油煙異味查核作業指引」至現場實地了解，以科學儀器運用於現場稽查檢測，業者依客觀數據增設防制設備及調整油煙防制設備位置，減少油煙異味擾民，改善後未再有陳情案件發生，成功解決公害陳情案件。

南屯區某家日式燒肉店生意頗佳，但店址鄰近住商大樓林立，燒烤油煙異味引來附近住戶不滿，導致某月陳情數達18次。環保局派員前往後，透過手持式儀器檢測空氣汙染物排放狀況，初測結果確有超過餐飲指引的管制值。

稽查人員告知業者汙染防制設備處理效能不足之處，業者增設防制設備及調整油煙防制設備位置，安裝專門過濾油煙的靜電機及去除異味活性碳等設備，並安排員工每日監控設備運作及定期自主管理維護保養頻率，順利改善油煙異味問題。

環保局表示，依據環保報案中心資料顯示，去年全年度針對餐飲油煙異味陳情案件，較前年整體下降幅度達16.07％，已有初步成效。統計去年執行餐飲查核指引至今，已有80家次改善案例，環保局未來將持續查核輔導餐飲業者，盼能降低陳情案件發生，以維護空氣品質。

「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」已於去年2月1日起全面上路環保指出，去年迄今查核列管大型餐飲業者共143家次，防制設備裝設率為99％，但仍有查獲4家違反餐飲管辦規定，處75萬元罰鍰；中小型餐飲業者查核共231家次，防制設備裝設率為90.09％，輔導改善成效佳。

環保局長陳宏益表示，餐飲查核指引透過傳統稽查手段輔以科學儀器，以汙染防制設備體檢的方式，即時提供業者行政輔導與協助，促使業者對汙染防制觀念提升。對於餐飲油煙常見問題，環保局也已將汙染防制設施相關建議納入新版「台中市餐飲油煙防制宣導手冊」。