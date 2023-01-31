亞系外資表示，群聯的主要長期增長動力是整體NAND市場的增長，以及群聯在PC SSD、伺服器等固態硬碟市場中獲得的市占率。長江存儲(群聯的NAND供應商和控制器客戶)於2022年12月被美國列入實體名單，儘管為負面消息，但預估對NAND影響相對較小，短期內，NAND價格觸底也可能有利於群聯的市占率。

亞系外資表示，由於NAND價格穩定，預計群聯毛利率應會在第一季度觸底且營收在2022年銷售額下降4%之後，預測2023年銷售額將再次下降9%，然後在2024年反彈上升21%。毛利率部分，群聯2022年一季毛利率達到31.0%的高峰後，預計底部將為本季、落在23%，主要是因為需求疲軟、定價下降和庫存因素。展望長線，預測群聯2023年、2024年毛利率和營業利益率分別為27.3%/9.8%以及30.0%/12.3%，現階段維持群聯優於大盤評等、目標價433元，並將群聯2023年、2024年每股收益預測下調20%、10%。