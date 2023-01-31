彭博和金融時報在稍早率先報導此一消息。美國商務部發言人對此表示，官員們持續評估政策和規定，但是不會對特定公司發表評論。華為和高通也拒絕對此發表評論。

一位知情人士說，美國官員正在制定新的正式政策，將拒絕對華為輸送產品，包括低於5G標準的產品，例如4G設備、Wifi 6和7裝置、人工智慧、高效能運算和雲端產品。

另一名人士說，該措施反映出拜登行政團隊對華為的收緊政策。此前可獲得准許出口的4G晶片，可能會遭到禁止。在川普政府末期和拜登政府初期，美國官員仍對美國企業發放4G應用產品的出口許可。

金融時報也指出，商務部已經通知部分美企，未來將不會發放對華為的出貨許可證。顯示美方將更全面性禁止華為獲得相關產品和技術。

美國是在2019年將華為列入貿易黑名單，禁止大多數美國供應商對華為輸送貨物和技術，除非他們有獲得許可證。

但是美國官員也核發一些許可，允許華為獲得部分產品，例如在2021年4月至11月期間，華為的供應商獲得了價值610億美元的出口許可證。高通在2020年獲得許可，對華為銷售4G智慧型手機晶片。