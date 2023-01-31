中華民國籃球協會去年與外籍教練帕克（Charlie Parker）不續約後，積極尋覓今年度參加杭州亞運與國際賽事中華男籃總教練人選，經徵詢國內各聯盟符合資格的教練，提報名單至選訓委員會議討論後，決議由國立體育大學籃球隊總教練桑茂森教練出任，領軍參加今年度第42屆威廉瓊斯盃國際邀請賽、杭州亞運會以及2025年亞洲盃男籃資格賽第一輪第一階段賽事。

中華籃協表示，新任中華男籃總教練人選包含周俊三、李逸驊、鄭志龍、許晉哲、邱大宗、桑茂森、顏行書、楊哲宜、陳國維等人，彙整後的名單提交至男籃選訓委員會討論，經過選訓委員針對名單內的教練逐一討論，考量到每位教練個人意願與能配合組訓的時間、所屬球團配合度、過去執教經歷等，最終遴選桑茂森出任2023年度中華男籃隊總教練。

桑茂森近年執教經歷有2015世大運男籃隊助理教練、2019年第41屆威廉瓊斯盃國際邀請賽中華男籃白隊總教練、2020年MOLTEN台灣超級籃球挑戰賽中華白隊教練、2022年跨聯盟邀請賽中華男籃培訓隊總教練，現任國立體育大學籃球隊總教練。

中華籃協補充，中華男籃隊後續將由總教練桑茂森籌組教練團，並展開球員徵召作業，籃協將盡力協調旅外球員以及國內三聯盟全力配合，組建最佳陣容出征國際賽會，而中華男籃隊今年將參加3項國際賽事，預計8月以中華藍隊參加第42屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽、9月參加第19屆杭州亞洲運動會、11月參加2025年亞洲盃男籃資格賽第一輪第一階段主客場賽事，預計將會有一場台北主場賽程。

中華男籃目前預計今年6月開訓，培訓期間將安排移地訓練累積實戰經驗。