Make way for THE MAGIC 😤 pic.twitter.com/i6kpNUgwNQ — Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 31, 2023

獨行俠主將東契奇（Luka Doncic）前役因腳踝扭傷休兵，31日回歸迎戰東區爐主活塞，大發神威砍了53分8籃板5助攻，24投17中，外線11投5中，包含終場前46秒的關鍵一擊，率隊111比105拿下勝利。這是東契奇本季第4度單場50分，此戰更是第一節就砍了24分。

活塞球員除了對東契奇犯規之外拿他毫無辦法，助理教練艾倫（Jerome Allen）試圖使用言語攻擊，東契奇在暫停時走到場邊和艾倫互嗆，衝突升溫之前就被裁判和獨行俠隊友給拉開。

東契奇說：「那是他們助理教練起的頭，他在第一節的時候嗆我，他們不喜歡我回嘴，叫我專心打球。如果他們要嗆我，我就嗆回去，我才不怕。」雙方單純是垃圾話互嗆，沒有踩紅線。

Luka Doncic exchanging words with one of the Pistons' assistant coaches 👀pic.twitter.com/RvvFEMiEHM — 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧' 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) January 31, 2023

這是東契奇生涯第5度單場50分，有4次集中在本季，包括去年12月對尼克打出的生涯最高60分。此戰他在首節爆發之後，下半場又在第3節轟了18分，末節剩餘46秒時的一擊讓獨行俠領先4分，活塞波達諾維奇（Bojan Bogdanovic）三分線出手未進，似乎有被犯規但哨音沒響，這一擊失手相當於活塞提前落敗，總教練凱西（Dwane Casey）賽後表達了不滿。活塞最高分為波達諾維奇的29分，他們此役被吹了31次犯規（集中在東契奇身上），獨行俠只有18次。