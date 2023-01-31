未辭特聘研究員！陳建仁借調當閣揆不捨高薪？ 趙少康轟：中研院拿出guts

行政院長陳建仁今就任，但從中央研究院特聘研究員職務「借調」遭質疑。中廣董事長趙少康今揶揄，行政院長是最高行政首長，已經是全國最大的官了，還腳踏兩條船，吃碗內看碗外，這算什麼？陳名利權都要抓在手裏。

趙少康也提到，中研院規定終身職的特聘研究員不能借調，陳建仁現在已經違反規定，民進黨到底把中研院當成什麼？

趙少康呼籲，中研院雖隸屬總統府，但是崇高學術機構，就算蔡英文總統看不起中研院，中研院也應自重，中研院應該否決陳建仁借調，拿出一點guts與學術界良心、魄力，不要讓學術界看不起。

趙少康表示，過往是有官員自大學教授借調，但行政院長用借調應是中華民國有史以來第一人；陳建仁的做法凸顯不知道能做多久，是過客心態，來過個水而已；自己都不尊重自己，怎麼把行政院帶領好，讓官員心服口服，讓立法院尊重？

趙少康說，借調通常大學教授借調去當行政官員1、2次最多，陳建仁25年內被借調6次，表示他每次當官員、政務官都是過水心態，不知道能做多久、做得好不好，捨不得放棄原來的研究職、教職，就當當官、當當教授。

趙少康也質疑，陳建仁當4年副總統後被中研院聘為特聘研究員，但4年副總統期間發表過什麼偉大論文顛覆國際公衛界？怎麼副總統卸任就被中研院聘為特聘研究員，1個月領49萬元？中研院怎麼審核通過陳的特聘研究員資格？

趙少康揶揄，中研院特聘研究員薪水與行政院長薪水加特支費差不多，但可以幹到死，陳建仁要擔任中研院特聘研究員，拿這麼高的待遇，總要拿出一些研究成果來，但陳任內卻是為特定政黨到處輔選，這算什麼？對得起自己、天主？