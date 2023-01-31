農曆年前養母與養女團圓，重溫天倫之樂之餘，還回傳母女久違合照向警方致謝。（民雄分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄分局新港聯合所所長徐孟輝、警員洪崇珉過年前得知1名陳姓老翁因病離世，身後留下雙眼失明的髮妻，老翁遺體擺在醫院往生室3天，卻無親友聞問，得知老翁有一失聯20多年的養女後，徐孟輝2人馬上展開尋人任務，果然成功找到養女，因感念父母養育之恩，養女一家不但把老翁後事辦完，還把養母接回台中同住照料，一家終於團圓。

徐孟輝、洪崇珉1月13日執行巡邏勤務，在縣議員林岱杰服務處巡簽時，聽到新港鄉中庄村村長張秀安談起村內一名83歲陳姓老翁因病過世，大體放在嘉義長庚醫院往生室已經3日，但陳妻雙眼失明根本沒辦法替丈夫料理後事，雖張秀安多日奔走，試圖聯繫老翁其他親友出面都無人問津，只知老翁夫妻曾有1名養女，多年前家庭失和後，養女獨自離家長達20多年，早已查無音訊。

鑑於老翁後事處理迫在眉梢，徐孟輝、洪崇珉透過多方管道查詢，終於取得養女電話，徐孟輝聯繫養女後，除轉述養父母現況，也動之以情，而養女為回報養父母，確診解隔後馬上返回新港奔喪，陪養父走完人生最後一程，並將獨居養母接回台中同住，農曆年前母女團圓，重溫天倫之樂之餘，還回傳母女久違合照向警方致謝。