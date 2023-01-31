為衝刺餐飲業績，台北六福萬怡酒店The Lounge大廳酒吧於2月1日起推出全新一季「JC CAT雲朵下午茶」，標榜帶領賓客飛往初春之際的加拿大，品嘗特色小吃與當季盛產莓果製成的各式甜品，雙人份下午茶1,380元+10％，內含6款鹹品及6款甜點，包含著名的「加拿大肉派」、街頭國民小吃「大蒜起司河狸尾巴」以及濃郁的入口即化的「納奈莫條」等，每款小點各2份，共24份點心，並搭配2杯270元以下的飲品，也可補差價享用限定特調飲品「喵喵餅乾」、「漿果花園」或是「楓糖可可咖啡」，此外本季餐廳佈景更鎖定加拿大Aurora Village極光村，讓賓客品嘗美味小點之餘還可欣賞極光絢麗的造景，享用春日的璀璨極光午茶。

台北六福萬怡酒店近期以帶領賓客環遊世界享用異國特色料理為亮點，滿足賓客味蕾廣受歡迎，The Lounge大廳酒吧全新一季「JC CAT雲朵下午茶」將再次啟程，本次將前往加拿大品嘗當地美饌，並選定初春加拿大的熱門旅遊景點Aurora Village極光村，欣賞絢麗多彩的極光造景。鹹品部分以街頭國民小吃「大蒜起司河狸尾巴」最具特色，BeaverTail河狸尾巴是加拿大著名的美食，將麵團拉伸成一片扁扁的長條狀，酥炸至黃金色澤再搭配蒜碎、巴西里、莫札瑞拉起司二次烘烤，一口咬下酥脆無比，另外提到加國美食則不可遺漏它的經典肉製品「加拿大肉派」及「碗豆燻肉漢堡」，均為主廚全程手工製作而成，肉派嚴選油脂適中的牛絞肉佐洋蔥、蒜頭、荳蔻粉、匈牙利紅椒、百里香搭配手工派皮烘烤，而漢堡則選用柔軟的豬菲力以煙燻方式料理，再搭配芥末美乃滋與手工麵包、新鮮蔬菜、番茄層層堆疊而成，精巧可愛，其他鹹點還有「碗豆蔬菜凍」、「楓糖煙燻鮭魚」、「鴨肝起司脆餅」。

6款甜點則包含以特產楓糖漿為設計的「楓葉馬卡龍」、「楓糖司康」、「奶油堅果塔」，以加國盛產的莓果設計的「雙莓慕斯」、「草莓bonbon」，另外還有十分有代表性的加拿大點心Nanaimo Bars「納奈莫條」，是當地每個家庭都會做的甜點，做工看似簡單事實上卻十分講求三種餡料的黃金比例，下層為自製的巧克力餅乾，中間為經典香草口味蛋奶慕斯，兩者必須均等再搭配選用58%調溫黑巧克力製成的上層，三種口感層次豐富，細緻有條理又美味。

飲品也因應加拿大春季盛產的各式莓果設計，包含以蔓越莓、藍莓、草莓等搭配紅茶的「漿果花園」，視覺延續雲朵下午茶的氛圍，將棉花糖柔和粉色調置於杯上，彷若在雲端上啜飲，而「喵喵餅乾」，則以加拿大國民零嘴花生榛果巧克力為靈感，以香濃花生、榛果醬融合莓果奶昔，口感酸甜交織，再點綴貓咪JC CAT意象的奶油餅乾，增添趣味。若喜歡搭配咖啡佐點心的賓客，也可選擇「楓糖可可咖啡」，香醇Espresso融合牛奶，並添加加拿大特產楓糖，香濃口感更甚一般拿鐵咖啡，無論搭配鹹食或糕點都十分適合。