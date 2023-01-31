新竹市長高虹安加入台中巿長盧秀燕推動的「中台灣區域治理平台」，引發藍白合聯想。對此，新竹市政府證實此事，發言人施淑婷表示，市府與鄰近縣市建立穩定合作模式，共同解決實際問題，也感謝盧秀燕邀請加入平台，盼透過平台達成縣市合作、經驗共享的好處。

施淑婷指出，跨域治理是地方政府的必要功課，新竹市政府歡迎各地方政府一同來交流。她說，新竹市身為桃竹苗生活圈的一部分，過去市府也多次與桃竹苗地方政府交流公務，現在希望能更進一步，與鄰近縣市建立穩定的合作模式，共同來解決實際問題。

目前新竹市府已與新竹縣政府成立專案工作群組，由縣市祕書長作為窗口，第1步先就垃圾清運、底渣去化等議題進行討論，希望未來能盡快簽署合作備忘錄。

施淑婷說，市府也期盼與其他鄰近縣市展開合作，感謝盧秀燕市長邀請新竹市政府加入中台灣區域治理平台，將懷抱著共同學習、共同進步的心情，向前輩們請益市政，透過平台來達成縣市合作、經驗共享的好處。