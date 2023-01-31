總統府提供

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蔡英文總統今天出席台北國際書展開幕典禮，透露她很羨慕可以參加書展的民眾，如果有機會，她希望能有一個不被人注意的時間，自由自在地逛書展。但擔任總統後常常沒有辦法靜心讀完一本書。目前她書架上的書比任何時間所累積的都多，「有自由及時間來逛書展、有時間唸完一本書的人都是幸福的人」。

2023年第31屆台北國際書展今天舉行開幕典禮，包括新任文化部部長史哲、財團法人台北書展基金會董事長吳韻儀、波蘭臺北辦事處處長高則叡、波蘭書協會長達魯斯‧雅渥斯基及各國駐臺使節代表等都出席。

蔡英文總統致詞時表示，藉由書展，不僅聚集了各領域的知識宇宙，也成為臺灣和各國文化交流的重要基地，她也邀請國人一起來參加書展，共同支持臺灣創作。

她說，「台北國際書展」是每年她很期待的活動，今年很高興可以如常舉行，一起參加，支持閱讀活動，隨著臺灣邊境解封，今年的書展邀請了多達32國、超過200位國際出版人、作家、版權人來共襄盛舉。

今年書展的主題是「閱讀的多重宇宙」，蔡英文表示，這很符合閱讀帶給我們的體驗。透過閱讀，我們可以容易地探索不同領域的知識，就像是太空人探索一顆星球，獲得很多新發現，讓人充滿期待，也很享受。藉由書展這個平台，不僅聚集了各領域的知識宇宙，也成為了我們和各國文化交流的重要基地。

波蘭是今年書展的主題國。臺灣和波蘭共享民主自由的價值，這幾年來也持續深化交流。她相信，透過書展，我們將能更深入地認識彼此的歷史和文學，也讓雙方的友好關係更加緊密。

蔡英文表示，波蘭有波瀾壯闊的歷史，孕育出許多優秀的作家，像是前幾年，《跳舞的熊》這本書在臺灣出版後，廣受大家的好評和推薦，今年，作者沙博爾夫斯基以及許多優秀的詩人和文學家，都將在書展和臺灣民眾見面，「相信大家也都迫不及待了」。

為推廣全民閱讀，這幾年來，文化部推動出版振興方案，扶植原創出版、獨立書店。她感謝文化部以及所有投入籌辦書展的夥伴，讓臺灣的出版業跟國際友人交流觀摩，也讓臺灣多元豐富的出版品被國際看見。

蔡英文透露，她很羨慕今天可以來參加書展的民眾，身為總統只能來支持，但如果有機會，她希望能有一個不被人注意的時間，自由自在地逛書展。大家都知道她有閱讀的習慣，但擔任總統後，常常沒有辦法靜心讀完一本書。

她說，目前她書架上的書比任何一段時間所累積的都多，很可惜沒有時間好好地來閱讀，所以她認為，有自由及時間來逛書展、有時間唸完一本書的人都是幸福的人。她鼓勵大家來看展，好好閱讀讓人生更充實。