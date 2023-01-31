男子把愛犬放在購物提籃內，有其他民眾看不下去勸阻，雙方爆發口角、互罵三字經，該男子還比出YA手勢要其他人拍他。（翻攝自爆料公社）

有網友在某間全聯超市目擊一名中年男子把愛犬馬爾濟斯放在購物提籃內購物，當時有其他民眾看不下去勸阻，沒想到雙方爆發口角、互罵三字經，該飼主還比出YA手勢要其他人拍他，堅持不把寵物帶到戶外用牽繩綁著，甚至不斷對民眾猛譙髒話，囂張態度全被拍下，引爆眾怒。

該網友在臉書「爆料公社」分享影片，一名男子在全聯超市推著購物提籃逛時，被一旁民眾目睹竟把「寵物狗」放在籃內，有民眾見狀上前勸說，男子竟當場暴怒與民眾大吵起來，雙方在賣場裡互罵三字經，男子見到有人拿手機拍攝，還雙手比出YA手勢「拍我拍我」，相當不以為意。

原PO發文表示「因超市不能帶狗老人放在菜籃，小明（化名）看見狗在菜籃裡覺得噁心，而吵架起來」；其他網友留言「全聯有賣生鮮食品和蔬果，這樣真的不太OK，我也有養狗，不過我知道要去賣場就不會帶出門」、「狗沒罪，養狗的真不是東西」、「就自稱狗爸狗媽了，你還想跟它溝通，聽的懂人話嗎」。

也也網友建議「我自己也有養狗，我都是自己揹著，再不然就是推娃娃車」、「看過某間全聯，常常外面綁著不同的狗，會吵的甚至綁遠點到路邊路樹，繩子也縮很短，路邊小小孩都能放心通過」；據了解，全聯福利中心由於門市多為小空間、走道擁擠，即使飼主有用寵物背包或寵物推車，門市還是希望寵物別入內。