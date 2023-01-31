新北市教育局和衛生局近年跨局處推動健康促進工作，去年再度獲得教育部地方政府辦理學校健康促進計畫特優縣市，連續6年獲得該獎項，且轄內學校去年度也在「健康促進議題競賽」獲得6特優、5優等、3優良、9佳作，特優和獲獎總件數都是全國之冠。

教育局指出，市府跨局處合作推動健康促進工作，像是辦理偏鄉地區學校醫師駐點服務、推動視力及口腔巡迴醫療專車、深入偏鄉將醫療服務送到學校，以及結合專業師資到校入班宣導菸檳防制、愛滋防治議題，希望全面提升師生的衛教知能，達到預防效果。

市府也規畫學校網絡，舉行全市健康促進期末報告和各議題的成果觀摩會，提升學校健促動能，不少學校也獲得各項保健特優，興穀國小獲得視力保健特優學校，平時推廣「護眼fun輕鬆」活動，落實「用眼3010」、「戶外活動120」，並向下扎根到幼兒園，鼓勵學生走出室外，讓眼睛放鬆。

位處偏鄉的石門國小雖然周邊沒有牙醫診所，卻仍獲得口腔保健全國特優，石門國小校長蔡清寬表示，學校會全面性協助孩子整治齲齒、窩溝封填，營造健康無齲齒的家庭及社區環境，學長姐還會教導學弟妹正確刷牙方式，希望將潔牙概念向下扎根。

另外，吉慶國小也用社團活動取代傳統宣傳，推行食農教育與飲食教育，健康體位適中率連續6年優於全國指標，吉慶國小校長簡聰義表示，學校已健康促進為主軸辦學，學生也在校內養出無毒雞蛋，並學會簡單料理，藉此培養興趣，控制體重。

教育局長張明文表示，新北市近5年國小裸視視力不良率從48％下降至46％，國小齲齒率從38％下降至27％，推動健康促進績效卓越，未來會持續帶動學生，奠定健康基礎。