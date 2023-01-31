新竹縣文化局以新埔歷史為素材，設計地圖、洋傘、口罩及漁夫帽等多項宣傳品，構圖細緻生動，色彩亮麗，是走春必備小物，也是認識新埔不可或缺的良伴，遊客參加天穿日迎花燈活動，就有機會獲得限量歷史地圖。

縣長楊文科表示，新埔有三街六巷九宗祠，文化資產豐富，過去在客委會新埔宗祠博物館計畫支持下，完成多棟古蹟歷史建築的修復，新埔文化資產重心從修復轉型為活化營運，以在地特色元素精心設計的地圖、口罩及洋傘等實用旅遊小物，希望讓民眾重新認識新埔，歡迎大家按圖索驥來新埔走走。

文化局長李安妤表示，該局去年啟動在地知識建構計畫，由貳本規劃徐佳鴻建築師舉辦歷史地圖工作坊蒐集地方居民的生活故事，並邀請知名山林插畫家沈恩民以「鳥瞰視角」繪製出新埔的自然里山風光與歷史街巷地景，除了各文資點，包括重要建築、地標都網羅在內。

這份地圖完整呈現新埔傳統聚落「背靠山丘、面臨平原、二溪匯聚環繞」的優越地理形勢，是客家人觀念中最理想的「屋場（風水）」，也是新埔聚集眾多宗祠家廟的隱形密碼。

同樣吸睛的洋傘、口罩，上面印製的街道圖的則是淡江建築系畢業生黃左安就學時作品，將新埔長達2公里街區房舍都鉅細靡遺的描繪出來。故事小冊圖文並茂介紹新埔的歷史、古蹟歷建、返鄉青年，提供民眾深入認識新埔的一個視窗。

配合「2023年新竹縣花燈迎天穿喜迎兔年來」活動，文化局將提供200份手繪歷史地圖，讓2月10日參加活動的民眾，即有機會免費獲得一份歷史地圖。相關資訊可洽新竹縣政府活動官網查詢。