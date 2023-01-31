「不老男神」林志穎於2022年7月發生嚴重自撞車禍後，便暫時消失在螢光幕前，在家中專心養病，但復原期間傳出一度暴瘦10公斤，所幸在醫療團隊及嬌妻陳若儀的照顧並積極復健之下，已逐漸恢復健康。而日前帶著老婆及3名兒子一同前往峇里島度假的他，一回到台灣沒多久就在臉書上曬出「零修圖」的最新近況照，讓粉絲們又驚又喜。

林志穎從峇里島度假回台沒多久，就在昨（30）日PO出與弟弟站在一起、替自家房產公司新建案宣傳的開工照。而照片中只見他頭戴棒球帽，身穿帽T搭配咖啡色外套與牛仔褲，穿著相當輕便，雖整個人看起來比起以往還是有些清瘦，但氣色卻看起來相當好，帥氣度依然不減，與弟弟站在一起完全不遜色，就算仔細看也看不出臉上有任何傷口及疤痕。弟弟林志鑫看到PO文後也立即在底下留言「感謝二哥即刻救援～～ 吉日動工，春暖大好」展現堅定的兄弟情。

網友看到林志穎的近況後，激動地紛紛留言表示「看到你康復真的很開心，也祝福你事業一路長紅」、「小志，看到你恢復的很健壯，這些都是你自己努力堅持的結果。祝你事業順順利利！」、「看到你，比看到好房開心」、「志穎哥恢復很快感覺跟以前一樣年輕」、「看到你好好的」、「小志哥真的好厲害，連建築業都涉略。太帥啦」、「看到你恢復的很好，心裡有了開心的感覺」吸引萬人按讚留言。