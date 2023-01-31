左起國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦共同向大家拜年。（李京昇攝）

國民黨苗栗縣黨部31日舉辦主任委員布達典禮暨新春團拜，國民黨主席朱立倫、苗栗縣長鍾東錦與地方政壇要角都到場出席，朱立倫表示，新任主委邱一峰將帶領地方團結，鍾東錦等人都到場參加，展現藍軍大團結，他相信黨內一定能團結迎向2024大選。

布達典禮中，新任主委邱一峰從朱立倫手中接下派任書，除鍾東錦到場外，國民黨組發會主委許宇甄、前縣長劉政鴻、立委陳超明、苗栗議長李文斌、副議長張淑芬、縣議員、黨工幹部、黨代表等百餘人到場觀禮。

朱立倫說，過去國民黨因為失去執政權，加上3年來疫情的關係，大家過得非常不容易，在失去中央執政後，民進黨不停清算，更是無所不用其極，所幸國民黨團結一致，一步一腳印邁向成功，已經從陰霾中走向陽光。

朱表示，這段期間各縣市黨部工作艱辛，他要感謝願意擔任黨工、主委與幹部的所有人，尤其劉政鴻、鍾東錦先後擔任主委分擔黨務，在沒有任何資源情況下，願意為國民黨奉獻犧牲，他代表黨由衷感謝，致上最高謝意。

朱立倫提到，新任主委邀請年輕的客家子弟接受挑戰，讓身為客家子弟的邱一峰為大家服務，邱上任後非常謙虛，並且積極走訪基層，今天布達典禮上，看到縣長、議長、地方大老都到場支持，展現了藍軍的大團結，他希望苗栗團結起來，共同迎向2024大選，不只立委要勝選，總統也要贏得勝選，

他表示，不只邱一峰年輕優秀，新竹市黨部新任主委李縉穎也是年輕世代，他希望藉此讓更多年輕人加入國民黨，團結更多力量，擴大願意支持國民黨的群眾跟朋友。

鍾東錦說，他跟邱一峰認識很久，其父親新竹縣前縣長邱鏡淳跟他也是深交，邱鏡淳也是苗栗大成高中校友，跟苗栗有深厚感情，邱一峰擔任主委這個重要職務，是國民黨改變世代的開始，他相信在朱立倫跟邱一峰領導下，會讓國民黨被信任，並找回國民黨的光榮。

邱一峰表示，他很感謝朱立倫的提拔，來到苗栗後也備受照顧，同時很感謝鍾東錦、李文斌、劉政鴻等人提攜後輩，他會全力以赴扮演好主委的角色，全力帶領地方黨部做好黨務工作，並共同為苗栗打拚。