國際透明組織31日公布2022年全球清廉印象指數（Corruption Perception Index），在全球180個國家中，台灣為68分、排名25名，在東亞名列第4，僅次於新加坡、香港和日本。對此，法務部廉政署31日表示，台灣清廉印象指數再獲國際肯定，全是政府各級機關及民間企業、非政府組織等不斷耕耘、共同努力成果。

廉政署強調，仍將以《國家廉政建設行動方案》為藍圖，攜手各公、私部門共同勾勒國家良善治理願景，穩健推動廉政工作，並在地化實踐《聯合國反貪腐公約》，積極促進公、私部門各領域的清廉及誠信。

台灣透明組織今公布國際透明組織2022年全球清廉印象指數，在全球180個納入評比的國家和地區中，丹麥以90分，排名第1，芬蘭與紐西蘭則是一樣以87分，排名第2，挪威（84分）、新加坡（83分）及瑞典（83分），則是分別為第4名與第5名。

至於台灣清廉分數與排名則是與2021年相同，仍是68分，排名25名，在東亞僅次於新加坡、香港和日本。全球平均分數為43分，超過2／3的國家低於50分；歐盟國家平均64分為最廉潔的區域，亞太地區國家平均分數為45分次之，美洲國家平均為43分，東歐和中亞平均為35分，其他區域平均則都處於35分以下。

調查顯示，自2017年以來95％的國家分數皆呈現下滑或停滯不前，顯示大多數國家皆失利於對抗貪腐。值得關注的是，排名在我國前面的24個國家中，有5個國家分數上升，8個國家分數持平，但有11個國家分數呈現下滑，其中以英國、盧森堡和奧地利下降的分數為最多。