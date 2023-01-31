2/4加碼送特別版「開運兔寶寶」小提燈

「2023新北燈會」在新北大都會公園熊猴森樂園開幕以來，整點的「兔來運轉」主燈展演，高8米、搭乘飛碟的太空兔眨動雙眼，隨著音樂及燈光360度旋轉向觀眾打招呼，祝福民眾新的一年「Good luck to(兔) you」，萌翻全場，民眾紛紛拿起手機搶拍太空兔可愛模樣。

今年燈會「兔來運轉熊猴森」將會場打造為遊樂園，規劃八大主題燈區及五大展演活動，並邀請日本9縣市參展及國際級表演團隊等輪番演出，相當精彩，會場特別設計各種造型兔子，相當逗趣可愛，白天或晚上各有風情，怎麼拍照都好看，展期至2月12日止，歡迎闔家前來賞燈同樂。

2023新北燈會熊猴森樂園萌翻天美照拍不完 2/4加碼送特別版「開運兔寶寶」小提燈

展區萌兔美拍不完 星光大道光廊表演節目豐富

其中主燈秀每天晚上18時到22時整點都會演出，「迎賓燈區」融入現場光環境呈現不同的風貌；「育樂後花園」以新北知名景點設計4本立體書；「開運萬事屋」有濃濃年味，祝福大家心想事成擲聖筊、財源廣進求好籤；「搗蛋樂園」互動燈區踩踏地燈就會亮燈及發出樂音，最適合帶小孩來放電，許多小朋友都玩到不想回家。

特別的是，國際燈區首次邀請到日本東京都作品參展，以神社鳥居發想，懸掛於柱體間的是Tokyo品牌標幟的藍白燈籠及印上東京知名懷舊與新潮景點的布幕，展現東京多元的都市魅力。另國際知名建築大師隈研吾，特將北海道第一高峰「旭岳」融於作品當中，還有大阪河內長野市、青森縣、千葉縣、香川縣琴平町、山口縣、宮城縣、秋田縣大仙市等，以及來自JR東日本飯店的睡魔花燈，共同點亮新北，一踏進神社入口就可感受濃濃東洋風情，還可寫祈福卡求平安。

免出國就能在神社鳥居前拍照打卡。(圖/新北市政府民政局提供)

除了各燈區各種造型及萌兔好拍好看，星光大道光廊還有豐富表演節目，至2月12日周末假期還有MOMO家族歡樂唱跳秀、歐陽慧珍舞蹈團、馬戲之門、楀企鵝家族見面會及多位街頭藝人演出，還有媲美樂園等級的花車搭配弗沙巴西打擊樂團、身聲劇場的遊行踩街，與民眾近距離互動，為燈會現場帶來滿滿歡笑聲。

另外，假日還加碼自拍相片汽球活動，每日限量150份，讓民眾帶回滿滿燈會回憶。

鬧元宵 2月4日加碼送特別版「開運兔寶寶」小提燈1000份

春節過後緊接著就是元宵節，日前於燈會現場首發的新北「好運兔」小提燈3000份，不到半小時就發送完畢，許多大小朋友還跟著紙藝大師洪新富老師現場組裝好小提燈，開心提著逛燈會。民政局也特別加碼將在2月4日晚上7時30分於新北燈會服務台現場發送特別版「開運兔寶寶」小提燈，限量1,000個，喜歡新北小提燈的大小朋友，趕快來逛燈會拿提燈。

民政局表示，圓潤身形、繪有幸運草圖案的「好運兔」小提燈，寓意幸運幸福、多子多孫，事事圓滿，共兩款造型玩法多變化，一款可當提燈及造型兔帽，抽拉前腳兔子耳朵就會前後擺動，另一款可在聚寶盆中種蘿蔔，採收好彩頭，還可成為手拉車、投石器、蹺蹺板等玩具，走到哪玩到哪，並延續以現有手機、手電筒等燈具做為光源，兼顧環保、傳統及趣味。

特別版「開運兔寶寶」小提燈。(圖/新北市政府民政局提供)

限量的特別版「開運兔寶寶」小提燈，則身著財神裝、手持金鏟子，象徵「兔吉利來（鏟（凸）錢進來）」把錢鏟進來，還結合存錢筒玩法，財氣滿滿外，也祝福大家好運(好孕)跟著來，兔年賺飽飽。

另外，各區公所也預計將於2月3日、4日以多點、多時段方式陸續發放新北好運兔小提燈，無法現場領取者，也可至民政局官網下載小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，闔家手作共享親子時光。有關小提燈發送資訊及燈會假日表演活動詳情歡迎上民政局官網查詢。

(新北市政府民政局廣告)